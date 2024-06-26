غالانت يتحدث عن "تقدم ملحوظ" بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية

تحدث وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، عن إحراز "تقدم ملحوظ" على صعيد حصول إسرائيل على مزيد من شحنات الأسلحة الأمريكية بعد محادثاته مع مسؤولين كبار في واشنطن.

وقال غالانت إثر لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان: "أحرزنا خلال الاجتماعات تقدمًا ملحوظًا، تمت إزالة العراقيل ومعالجة مكامن الضعف (...) وفي شكل أكثر تحديدًا موضوع تعزيز القوة وإمدادات الذخيرة التي يجب أن نأتي بها إلى دولة إسرائيل"، حسبما أوردت "فرانس برس".

وجاء ذلك في ختام زيارته لبحث المرحلة المقبلة من حرب غزة في مواجهة حركة "حماس"، وتصاعد الأعمال القتالية ضد مليشيا حزب الله على الحدود مع لبنان التي أججت مخاوف إزاء اتساع نطاق الصراع، والمخاوف المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء البرنامج النووي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إن بلاده تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية في "حرب من أجل وجودها"، وذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.

وقال نتنياهو في بيان، "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها".

ووصف البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، تصريحات نتنياهو بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لبلاده بـ "المهينة".