بسبب فضيحة القمار.. الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني بلا رئيس

باتت الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني بلا رئيس، وذلك بعدما أخذ مديرها إجازة على خلفية ارتباط اسمه وزوجته بتحقيقات تتعلق بفضيحة المراهنة على موعد الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، منها صحيفة "إندبندنت"، أن الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني توني لي أخذ إجازة من عمله، بعد ارتباط اسمه وزوجته بقضية قمار، تمثلت في المراهنة على موعد الانتخابات.

يأتي ذلك، قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات البريطانية، التي حددها رئيس الوزراء ريشي سوناك سابقا، بشكل مفاجئ.

وأعلن سوناك في 22 مايو/أيار الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 4 يوليو/تموز المقبل.

وكان الموعد سرا، وقد تفاجأ الكثيرون، حتى أولئك في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه سوناك، حيث كان من المتوقع إجراء الانتخابات في فصل الخريف.