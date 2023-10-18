"وول ستريت": زيارة بايدن إلى إسرائيل تثير تحديات لأمريكا

وسط التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، لتثير تحديات سياسية ودبلوماسية وأمنية للولايات المتحدة، وحتى للرئيس بايدن نفسه، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إن هذه الزيارة جاءت في أعقاب الانفجار المدمر الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي في غزة، والذي أدى إلى مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي تفاقم الصراع المستمر، خاصة مع تقديم حركة حماس والجيش الإسرائيلي تفسيرات مختلفة للحادث.

ولفتت إلى أن انفجار المستشفى أدى إلى إلغاء الأردن للقمة الرباعية التي كانت مقررة مع الرئيس بايدن وعباس والسيسي، ما سلط الضوء على هشاشة الجهود الدبلوماسية في المنطقة.