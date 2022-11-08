"صوت أمريكا": إيران تدعم الحوثيين بكوماندوز أفغان سابقين

كشف تقرير لإذاعة "صوت أمريكا" بالنسخة الفارسية، يوم الإثنين، أن إيران بدأت بتوظيف بعض القوات الخاصة الأفغانية التي دربتها الولايات المتحدة في السابق، الذين فروا إلى إيران بعد سيطرة طالبان على بلادهم، حيث تم إرسالهم إلى اليمن لدعم الحوثيين.

وذكرت الإذاعة في تقريرها عبر موقعها الرسمي نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في أفغانستان، قولهما إن "هؤلاء الكوماندوز يقاتلون الآن من أجل إيران في اليمن ومن أجل روسيا في أوكرانيا".

وحسب الجنرال هبة الله علي زاي، القائد السابق للجيش الأفغاني، فإن "الجمهورية الإسلامية تستغل ضعف جنود الجيش الأفغاني السابق الذين يعيشون الآن في إيران وترسلهم إلى اليمن لتعزيز صفوف الحوثيين، وعندما يتوجه جنود أفغان سابقون إلى مكاتب الهجرة في إيران لتجديد تأشيراتهم، يُطلب منهم الذهاب إلى اليمن".

بدوره، قال محمد فريد أحمدي، القائد السابق لقوات الكوماندوز التابعة للجيش الوطني الأفغاني، إن "القوات الأفغانية السابقة تقاتل الآن في مجموعات صغيرة في ستة مناطق حساسة من العالم، وهي ناغورني كاراباخ (تاوأوكرانيا واليمن وإيران وسوريا وروسيا".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد أفادت الأسبوع الماضي نقلاً عن ثلاثة جنرالات أفغان سابقين بأن "روسيا جندت قوات أفغانية خاصة سبق تدريبها من قبل الأمريكيين وأرسلتها إلى جبهات الحرب في أوكرانيا".