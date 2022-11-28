تقرير: المحور الراديكالي بقيادة بن غفير يهدف للسيطرة على "الشاباك" والجيش

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الإثنين، فإن "التطمينات التي يروج لها مقربون من نتنياهو، بشأن إدراكه الكامل لخطورة التنازلات التي يمنحها للمحور الراديكالي بحكومته المرتقبة، لا تكفي، وأن الشاباك والجيش، هما الهدف التالي لهذا المحور المتطرف".

وأشارت إلى أن "الصراع على الشرطة حُسم بالفعل لصالح بن غفير، الذي وصفته بالمجرم المُدان بدعم الإرهاب"، في إشارة لدعمه تنظيمات يهودية يصنفها "الشاباك" تنظيمات إرهابية، إذ يحتوي هذا الجهاز على قسم مختص بمكافحة "الإرهاب اليهودي".

ولفتت إلى أن "الصراع التالي بعد حسم الصراع على صلاحيات الشرطة، ينصب على مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها الشاباك والجيش الإسرائيلي، هذا بخلاف الهدف الأساسي وهو المحكمة الإسرائيلية العليا والنيابة العامة"، مضيفة أن "العمليات التي يباشرها الشاباك من أجل تقويض الإرهاب، مستهدَفة في المرحلة المقبلة من جانب التيار الذي يقوده بن غفير، في إشارة إلى احتمال إضفاء الشرعية على أعمال العنف التي تباشرها تنظيمات ومجموعات يهودية متطرفة ومتورطة في عمليات ضد فلسطينيين بالضفة".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي ناحوم برنياع، قوله، إن "تشكيلة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي الكابينيت، والصلاحيات الكبيرة التي مُنحت لزعيم عوتسما يهوديت، في الاتفاق الائتلافي مع الليكود، تنذر بلا شك بأنه سيكون المسؤول عن كل القرارات والسياسات ذات الصلة بالضفة الغربية"، متسائلة عن مصير التعاون بين "الشاباك وبين الأجهزة الفلسطينية المختلفة"، منوهة إلى أن "ضغوطا كبيرة ستمَارس على جهاز الأمن العام؛ من أجل رفض سياسات بن غفير التي تتناقض مع مواقفه".

وذهبت إلى أن "الوزراء الجدد من المحور الراديكالي سيطالبون بتغيير شامل بشأن العقوبات المفروضة على المتهمين بالإرهاب من الفلسطينيين، وسيدعمون توقيع عقوبة الإعدام، وأنه في حال تمسك الشاباك برفضه لتوقيع تلك العقوبة، ستوجَه على الفور اتهامات لرئيسه بأنه يساري خائن".

"الشاباك" يحذر

وجاء في التقرير أن رونين بار، رئيس "الشاباك"، حذر منتصف الشهر الجاري، نتنياهو، من خطر محدق ستشهده الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية؛ جراء تشكيلة حكومته المرتقبة، وأبلغه في اجتماع خاص لبحث هذا الملف، بأن الفوضى التي ستحدث ستكون مختلفة وبصورة لم تحدث منذ عقدين.