تقرير: مسؤولون تايوانيون يجرون محادثات في واشنطن

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم السبت، أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا مع مسؤولين تايوانيين كبار الأسبوع المقبل في واشنطن؛ لإجراء محادثات تقرر أن تكون خاصة لتجنب رد فعل غاضب من الصين.

وقالت الصحيفة نقلا عن خمسة مصادر مطلعة بشأن المحادثات لم تكشف هوياتهم إن وزير الخارجية جوزيف وو ومستشار الأمن القومي ولينجتون كو سيرأسان الوفد التايواني.

وأضافت فايننشال تايمز أن الوفد التايواني سيلتقي جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي وويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية.