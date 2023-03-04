غروسي: أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في العالم "مدان وغير قانوني"
أكّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أن أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في العالم، هو "تصرف مدان وغير قانوني"، وذلك ردا على سؤال عن الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد برنامج إيران النووي.
وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إنه على "إيران أن تكون واضحةً بشأن برنامجها النووي، والعلاقات بين الوكالة الدولية وطهران يجب أن تؤدي إلى بناء الثقة".
وتابع: "يجب أن نتحلى بالشفافية بشأن بعض القضايا الخلافية بين إيران والوكالة"، معتبراً في الوقت ذاته أنه "راضٍ عن أجواء المفاوضات والتعاون حتى الآن".
وأضاف غروسي: "زملائي يتحدثون مع الجانب الإيراني لحل القضايا، وأستطيع أن أتحدث عن مستوى الرضا في نهاية اليوم، لكن الجو الحالي مُرضٍ وتعاوني".
واعتبر أن اجتماعه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "كان مهماً للغاية"، لافتاً إلى أن "هناك آفاقا للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية".
بدوره، وصف مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال المؤتمر الصحفي، محادثاته مع غروسي بـ"المهمة"، وقال: "هذا الاجتماع الأخير الذي بدأ أمس هو رسالة تواصل مهني بين إيران والوكالة".
وأضاف إسلامي: "النقطة المهمة هي أن التقارير جديرة بالثقة دائمًا ويمكننا بثقة حل المشكلات دون الدخول إلى العناصر التي تهدف إلى تعكير صفو العلاقات الطبيعية بين إيران والوكالة الدولية".
وكان غروسي قد وصل إلى طهران أمس الجمعة في زيارة تأتي بعد تقارير عن رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نحو 84 بالمئة.