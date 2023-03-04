غروسي: أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في العالم "مدان وغير قانوني"

أكّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أن أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في العالم، هو "تصرف مدان وغير قانوني"، وذلك ردا على سؤال عن الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد برنامج إيران النووي.

وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي في طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إنه على "إيران أن تكون واضحةً بشأن برنامجها النووي، والعلاقات بين الوكالة الدولية وطهران يجب أن تؤدي إلى بناء الثقة".

وتابع: "يجب أن نتحلى بالشفافية بشأن بعض القضايا الخلافية بين إيران والوكالة"، معتبراً في الوقت ذاته أنه "راضٍ عن أجواء المفاوضات والتعاون حتى الآن".