مستشار للرئيس الأوكراني يندد بإعلان بوتين "الأحكام العرفية" في المناطق التي ضمتها روسيا

ندد مستشار للرئيس الأوكراني بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، الأحكام العرفية في 4 مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه "تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين".

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر: "لا يمكن النظر لتطبيق "الأحكام العرفية" على أراض تحتلها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين".

وأضاف: "هذا لن يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا: فنحن ماضون في تحرير أراضينا وتخليصها من الاحتلال".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن بوتين، الأحكام العرفية في 4 مناطق ضمتها بلاده من جانب واحد من أوكرانيا الشهر الماضي، لكنها تواجه صعوبات في الدفاع عنها في مواجهة تقدم للقوات الأوكرانية.

كما وجه بوتين، خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون، الحكومة بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للعمل مع المناطق الروسية لتعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وتشكل تلك الخطوات أحدث تصعيد من بوتين للحرب الدائرة منذ ثمانية شهور تقريبا، ردا على هزائم كبرى تكبدتها قواته أمام القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الماضي.