أمريكا: لدينا "أدلة كبيرة" على استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ناقشوا مسألة ما تردد عن نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا في مجلس الأمن، يوم الأربعاء.

وأضاف برايس في بيان: "عبرنا عن بالغ القلق لحصول روسيا على هذه الطائرات المسيرة من إيران. لدينا أدلة كبيرة الآن على أن تلك الطائرات المسيرة تستخدم لقصف مدنيين أوكرانيين وبنية تحتية حيوية".

وتابع: "لن نتردد في استخدام عقوباتنا وغيرها من الأدوات الملائمة ضد كل المتورطين في عمليات النقل تلك".

ونفت موسكو وطهران في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن تكون المسيّرات التي تستخدمها روسيا في شن هجمات في أوكرانيا، إيرانية الصنع، كما تتهمهما بذلك كييف وحلفاؤها الغربيون وفي مقدّمهم الاتّحاد الأوروبي الذي يحضّر لفرض عقوبات على طهران بسبب هذه الطائرات.

وفي أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عصر الأربعاء على مدى ساعتين بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لبحث قضية المسيرات الإيرانية، تناوب على الحديث أمام الصحافيين عند باب المجلس كلّ من نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي، والسفير الإيراني أمير سعيد إيرواني.

وبنبرة ملؤها السخرية انتقد الدبلوماسي الروسي "اتهامات لا أساس لها، ونظريات مؤامرة وعدم عرض أيّ دليل على مجلس الأمن".

وأكد بوليانسكي أن المسيرات "التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا صنعت في روسيا" وبالتالي لا صلة لإيران بها.

بدوره، سخّف السفير الإيراني الاتهامات الموجهة لبلاده بتزويد روسيا مسيرات عسكرية، معتبراً إياها "مزاعم لا أساس لها ولا جوهر".

وجدد إيراواني التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية تريد "تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا.

وخلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر على مشروع قرار يدين عملية الضم التي قامت بها روسيا لأربع مناطق أوكرانية، امتنعت إيران عن التصويت شأنها في ذلك شأن 34 دولة أخرى.