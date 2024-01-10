حاخامات يهود يحتجون في الأمم المتحدة للمطالبة بوقف حرب غزة‎

احتج نحو 36 حاخاماً يهودياً وبعض طلبة العلوم الدينية يتبعون منظمات أمريكية، الثلاثاء، في الأمم المتحدة مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحثّ رجال وطلبة الدين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم عرقلة تحركات من هذا القبيل في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).

ونظمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أمريكية، منها "الصوت اليهودي من أجل السلام"، و"يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية"، و"حاخامات من أجل وقف إطلاق النار".