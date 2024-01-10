حاخامات يهود يحتجون في الأمم المتحدة للمطالبة بوقف حرب غزة
احتج نحو 36 حاخاماً يهودياً وبعض طلبة العلوم الدينية يتبعون منظمات أمريكية، الثلاثاء، في الأمم المتحدة مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحثّ رجال وطلبة الدين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم عرقلة تحركات من هذا القبيل في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).
ونظمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أمريكية، منها "الصوت اليهودي من أجل السلام"، و"يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية"، و"حاخامات من أجل وقف إطلاق النار".
وجاء في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن 36 حاخاماً شاركوا في الاحتجاج داخل قاعة مجلس الأمن. وقال موقع "هافنجتون بوست" إن الحاخامات تمكنوا من الوصول إلى المبنى ضمن جولة إرشادية.
وطالبت الأمم المتحدة بوقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في ظل حصيلة قتلى الحرب الهائلة.
واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرارات لمثل هذه الدعوات في مجلس الأمن قائلة إنها ستسمح لحركة حماس التي تحكم غزة بإعادة تنظيم صفوفها.
وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً تحركاً للمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور لأسباب إنسانية الشهر الماضي.
ورفع المحتجون اليوم الثلاثاء في الأمم المتحدة لافتات كتب عليها "بايدن: العالم يقول أوقف إطلاق النار" وأيضا "بايدن: توقف عن استخدام حق النقض ضد السلام".
وشوهدت احتجاجات لوقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة في أماكن كثيرة في الولايات المتحدة، بدءا من المطارات والجسور في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس إلى الوقفات الاحتجاجية خارج البيت الأبيض والمسيرات في واشنطن بالقرب من مبنى الكونغرس.
وقاطع محتجون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، الاثنين، خطاباً لبايدن في كنيسة بولاية ساوث كارولاينا.
وقال الرئيس إنه حث إسرائيل على الحد من هجماتها و"الخروج على نحو كبير من غزة".