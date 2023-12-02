فنزويلا تؤكد المضي في إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو

أكدت فنزويلا، الجمعة، أنها ستجري الأحد استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا، رغم أمر أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالامتناع عن أي تغيير للوضع القائم.

وأمرت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، كراكاس الجمعة "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها"، من دون الإشارة إلى الاستفتاء الفنزويلي.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحافي "لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح للمحكمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو المطالبة بحظر أو تعديل عمل سيادي".