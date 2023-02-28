البيت الأبيض يشيد بالدعم السعودي لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان السعودية تقديم 410 ملايين دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين، في زيارة مفاجئة إلى كييف، مطلع الأسبوع.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد وصل العاصمة كييف، برفقة وفد رسمي، والتقى رئيس البلاد ووزير خارجيته، وبحث مستجدات العلاقات، كما تم إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 410 ملايين دولار.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

وقال خلال اللقاء: "توجيه القيادة أتى بتقديم حزمتين من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بمبلغ إجمالي 410 ملايين دولار، وقد وقعنا على اتفاقيتين تؤسسان لتسليم هذه الإعانات، ونأمل أن تكون عونا لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني في هذه الأزمة الإنسانية".