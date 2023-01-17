رئيس وزراء باكستان يعرض إجراء محادثات مع الهند بتنسيق إماراتي

وأشار شريف إلى أنه "بحث القضية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في زيارة قام بها في الآونة الأخيرة للإمارات".

وأضاف شريف أن رئيس الإمارات "أخ لباكستان. وله علاقات طيبة مع الهند أيضا. يمكنه تأدية دور مهم جدا في جلب البلدين إلى طاولة المفاوضات".

وخاض الخصمان النوويان اللدودان 3 حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947.

وكانت من بين الحروب الثلاث حربان حول كشمير، وهي منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا ويقول كلا البلدين إنها جزء من أراضيه. وكل بلد منهما يسيطر على نصف المنطقة.

واقتربت الجارتان من شفا حرب شاملة في 2019 حينما نفذت الهند ضربة جوية داخل باكستان لاستهداف ما قالت نيودلهي إنها منشأة لتدريب مسلحين.

وتصاعد التوتر حينما ألغت الهند من طرف واحد حالة الحكم الذاتي في النصف الخاص بها من كشمير في 2019، وهو ما قال عنه شريف إنه أسفر عن انتهاكات "فظيعة" في حقوق الإنسان.