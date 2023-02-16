بعد توقف 16 عامًا.. استئناف الطيران التجاري المباشر بين إسرائيل وتركيا

وذكرت المصادر الإعلامية العبرية أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، شاركت في مراسم تدشين خط الطيران التجاري المباشر بين مطار بن غوريون الدولي ومطار إسطنبول الدولي؛ الأمر الذي يعزز الشراكة التجارية والعلاقات بين البلدين بوجه عام.

ووصفت ريغيف عودة الخط المباشر للرحلات التجارية، الذي كان قد توقف منذ عام 2007 بـ "الحدث التاريخي".

وأشار موقع الخدمات الجوية الدولية الإسرائيلي إلى أن "كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وإعراب إسرائيل عن تضامنها مع الأتراك، هو الحدث الذي يقف في خلفية الرحلة التجارية التي أقلعت اليوم من مطار بن غوريون الدولي، بعد 16 عامًا من حظر وصول شركات الطيران الإسرائيلية إلى تركيا".

ولفت إلى أن طائرة تتبع شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، محملة بالمعدات الإغاثية والإنسانية، وتبرعات بالأطعمة والملابس الثقيلة لمتضرري الزلزال، أقلعت اليوم إلى مطار إسطنبول، مشيرًا إلى أن 5 رحلات أسبوعية تجارية ستنطلق بين البلدين.