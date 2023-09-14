الجمهوريون يطلقون تحقيقاً جديداً لعزل الرئيس الأمريكي.. لماذا الآن؟

أطلق النواب الجمهوريون تحقيقا الثلاثاء بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر ما زال مستبعدا إلى حد بعيد.

ويتّهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون، الديمقراطي بايدن بأنه "كذب" على الشعب الأمريكي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.

وفي ما يلي لمحة عمّا يمكن توقعه:

ما هي الإجراءات؟

ينصّ الدستور أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات "الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى".

ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى "محاكمة" من قبل مجلس الشيوخ.

وتتم العملية على مرحلتين، في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.

وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة على كل مادة.

وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيا ونهائيا. وإلا، تتم تبرئة الرئيس.

ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله.

وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021.

وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.

والآن، يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعدا.