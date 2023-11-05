جزيرة إل هييرو الإسبانية تتعرض لموجة لجوء تتجاوز "أزمة كايوكو"

قال موقع "إنفوباي" الإخباري الإسباني، الأحد، إن أربعة زوارق تقل 739 مهاجرًا، وصلت مساء الجمعة، إلى جزيرة "إل هييرو" إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وأضاف الموقع أن اثنين من المهاجرين وصلا متوفيين، وتوفي اثنان آخران داخل الجزيرة.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين، تجاوز عددهم بمقدار 255 عدد الأشخاص الذين وصلوا عن طريق البحر المسجل في عام 2006، وهو عام ما يسمى بأزمة كايوكو.

وبحسب التقرير، في الأيام الأربعة الأولى من تشرين الثاني/ نوفمبر، تم إنقاذ 1182 شخصًا في البحر على متن 11 سفينة غير نظامية، وفي الساعات الأولى من هذا السبت، ساعدت قوات الإنقاذ البحري والحرس المدني أربعة قوارب على متنها 739 شخصًا، من بينهم أربعة قتلى واثنا عشر نقلوا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن إحصاء وزارة الداخلية، الذي تم تحديثه في نهاية الشهر الماضي، سجل 30.705 مهاجرين وافدين إلى إسبانيا في عام 2023، بزيادة 111.2٪ عن العام السابق.

ومنذ ذلك الحين، واصلت زوارق الكايوكو الوصول إلى جزر الكناري، يتجاوز العدد الآن 31.900 شخص، إذ تجاوز هذا العدد القياسي للمهاجرين الذي تم تسجيله في عام 2006 مع أزمة كايوكو، والتي جلبت 31678 شخصًا إلى إسبانيا.

كما لفت الموقع إلى أنه قد تم تجاوز عدد الأشخاص الذين يسافرون في القارب ذاته مرتين لهذا العام .

وفي الـ21 تشرين الأول/ أكتوبر، اعترضت قوات الأمن قاربا كان بداخله 320 شخصا، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 271 شخصا، المسجل في 3 تشرين الأول/ أكتوبر.