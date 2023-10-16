على خلفية الموقف من غزة.. كولومبيا تطالب سفير إسرائيل بالمغادرة

طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا من السفير الإسرائيلي لدى بوغوتا مغادرة البلاد، وذلك بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وجه انتقادات حادة لإسرائيل حين علق على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حصارا كاملا" على غزة في المعركة ضد من وصفهم بـ"الحيوانات"، وقال بيترو "هذا ما قاله النازيون عن اليهود".