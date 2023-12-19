الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيأ ف ب

زيلينسكي يدخل على خط الانتخابات الأمريكية ويحذر من عودة ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في أوكرانيا.

وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية الأميركية، أوضح زيلينسكي، في مؤتمره الصحفي السنوي: "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أياً كان، مختلفة حيال أوكرانيا، سواء كانت أكثر فتوراً، أم أكثر اقتصاداً، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جداً على مجريات الحرب".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن ترامب "سيتبنى على الأرجح سياسة مختلفة"، في حال فوزه.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وبشأن موعد انتهاء الحرب الجارية في بلاده، قال زيلينسكي إن أحداً "لا يملك الجواب"، وأضاف: "حتى قادتنا أو الشركاء الغربيون الذين يقولون إن الحرب ستستمر أعواماً، لا يعلمون".

أوكرانيا
دونالد ترامب

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