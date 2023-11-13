روسيا تشكر دولاً ساعدت في إجلاء مواطنيها من غزة

أعربت روسيا عن امتنانها لسلطات كل من "مصر وإسرائيل وقطر وفلسطين"، على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من قطاع غزّة، بحسب بيان للخارجية الروسية، اليوم الإثنين.

وجاء في البيان: "يعرب الجانب الروسي عن امتنانه لممثلي السلطات المصرية والإسرائيلية والقطرية والفلسطينية، على المساعدة الفعالة المُقدمة".

وأضاف البيان: "ستستمر إجراءات الإجلاء، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، حتى يتم إجلاء جميع مواطنينا في القطاع، الذين طلبوا المساعدة".