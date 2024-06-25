مناظرات الرئاسة الأمريكية.. محاججة انتخابية أم صدامات "مسرحية"؟

تطرح المناظرة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب تساؤلات عن فحوى المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة وجدواها للناخبين.

ويلتقي المرشحان الديمقراطي والجمهوري وجهًا لوجه يوم الخميس الـ27 من يونيو على شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

ويعتبر تقرير لـ "سي إن إن" أنّ المناظرات الرئاسية كثيرًا ما انحرفت عن مقصد إقناع الناخبين ببرامج وتصورات وفق حجج رفيعة المستوى، إلى "مراوغات شخصية تافهة وترصّد للزلات".

مسرحية

وقال إنّ مناظرة ليلة الخميس التي ستستضيفها شبكة "سي إن إن" بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يمكن أن تتحول أيضًا إلى مسرحية بين رجلين يحتقر كلٌّ منهما الآخر علنًا" منبّهة إلى أن "الجوهر السياسي للمناظرة الرئاسية نادرًا ما كان بهذه الأهمية كما هي الحال في هذه الفترة من السباق إلى البيت الأبيض".

ووفق التقرير "تواجه البلاد لحظة محفوفة بالمخاطر، حيث تعاني من التباعد الداخلي بسبب السياسة والثقافة، إضافة إلى تفاقم أزمات السياسة الخارجية المتعددة" ما يخلق "خلفية مشحونة لنقاش سياسي حيوي".

وقال تقرير "سي إن إن" إن الاستحقاق الانتخابي يأتي في سياق يواجه فيه الأمريكيون وضعًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا صعبًا بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، وعدم الشعور بـ "الأمن الاقتصادي" بسبب تداعيات وباء "كورونا" رغم ان بايدن كان وعد باستعادته قبل 4 سنوات، وهو ما لم يحدث.