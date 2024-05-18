موسكو تصادر أصول بنكين ألمانيين في روسيا

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقًا لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنكان ضمن المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة "ليندي" الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

ورفع الدعاوى القضائية شركة "روسكيم ألاينس"، التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرًّا لها، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% فيه، وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.