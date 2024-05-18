موسكو تصادر أصول بنكين ألمانيين في روسيا
أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقًا لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنكان ضمن المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة "ليندي" الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".
ورفع الدعاوى القضائية شركة "روسكيم ألاينس"، التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرًّا لها، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% فيه، وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ "دويتشه بنك" من التصرف في حصته ونسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز "دويتشه بنك" للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو ما يُعادل 259 مليون دولار، من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لـ"دويتشه بنك"، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز "دويتشه بنك" للتكنولوجيا.
وقال "دويتشه بنك" في فرانكفورت، إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون يورو لهذه القضية، مضيفًا في بيان: "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
وقضت المحكمة أيضا بمصادرة أصول لـ"كومرتس بنك" بقيمة 93.7 مليون يورو ما يُعادل 101.85 مليون دولار، بالإضافة إلى أوراق مالية تابعة له ومبنى البنك في وسط موسكو.
كما أمرت المحكمة الروسية، أمس الجمعة، بمصادرة أصول بنك "يوني كريدت" وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.