ماكرون يقلل من استياء محتجين على تعديلات نظام التقاعد

استقبل المحتجون الغاضبون من تعديلات في نظام التقاعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات ولافتات الاستياء وقرع أواني المطبخ ببعضها أثناء زيارته لمصنع شرق البلاد، الأربعاء.

ولم يبالِ ماكرون بمظاهر الاستياء، قائلًا: "لن تساعد الأواني فرنسا في المضي قدمًا".

وظهوره في موترشولتس، شرق البلاد، هو أول خروج له من العاصمة منذ توقيعه على مشروع قانون لا يلقى قبولًا شعبيًا لإطالة سن التقاعد عامين إضافيين.