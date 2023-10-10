قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين جنوب لبنان وإسرائيل

أُطلقت قذائف صاروخية من جنوب لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، باتجاه الأراضي الإسرائيلية في مناطق الجليل الغربي، كما سمع دوي انفجارات في منطقة مفتوحة شمال مدينة نهاريا.

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" من مناطق الجليل، سماع دوي انفجارات في محيط البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود، وسقوط قذائف في مناطق مفتوحة.

كما ذكرت مصادر لبنانية أنه جرى إطلاق خمسة صواريخ من منطقة القليلة في صور بالقطاع الغربي، باتجاه إسرائيل.

ورد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ بالقصف المدفعي على مناطق الجنوب اللبناني المتاخمة للحدود.