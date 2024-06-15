بتوجيه من بوتين.. الجيش الروسي أمام "مهمة كبيرة" في خاركيف

ضمن مشاركته بمناسبة خاصة لتكريم "أبطال روسيا"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "منطقة عازلة داخل مقاطعة خاركيف الحدودية بعمق 10-17 كيلومترًا لا تمنع القوات الأوكرانية من استهداف الأراضي الروسية"، معلنًا أن القوات الروسية باتت مضطرة إلى دفع هذا الخط إلى الأمام داخل المقاطعة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من طرح بوتين مبادرة سلام رفضتها أوكرانيا والدول الغربية مباشرة.

ويرى خبراء حاورهم "إرم نيوز" أن "مقبل الأيام ستشهد اشتدادًا في المعارك داخل خاركيف بهدف التوغل بمسافة قد تتجاوز من 20 إلى 30 كيلو مترًا، فيما يرى آخرون أن "معركة خاركيف قد تمتد لأشهر أخرى حتى تحقيق الهدف الذي تحدث عنه بوتين".

منطقة عازلة واسعة

يقول الباحث في الشأن العسكري سيرغي ماميتشيف، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "المعارك ستشتد في خاركيف والهدف تحقيق منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 20 إلى 30 كيلو مترًا إضافية للمنطقة الموجودة حاليًا، يعني نحن نتحدث عن 40 كيلو مترًا في خاركيف ما يعني الوصول لمركزها".