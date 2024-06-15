بتوجيه من بوتين.. الجيش الروسي أمام "مهمة كبيرة" في خاركيف
ضمن مشاركته بمناسبة خاصة لتكريم "أبطال روسيا"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "منطقة عازلة داخل مقاطعة خاركيف الحدودية بعمق 10-17 كيلومترًا لا تمنع القوات الأوكرانية من استهداف الأراضي الروسية"، معلنًا أن القوات الروسية باتت مضطرة إلى دفع هذا الخط إلى الأمام داخل المقاطعة.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من طرح بوتين مبادرة سلام رفضتها أوكرانيا والدول الغربية مباشرة.
ويرى خبراء حاورهم "إرم نيوز" أن "مقبل الأيام ستشهد اشتدادًا في المعارك داخل خاركيف بهدف التوغل بمسافة قد تتجاوز من 20 إلى 30 كيلو مترًا، فيما يرى آخرون أن "معركة خاركيف قد تمتد لأشهر أخرى حتى تحقيق الهدف الذي تحدث عنه بوتين".
منطقة عازلة واسعة
يقول الباحث في الشأن العسكري سيرغي ماميتشيف، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "المعارك ستشتد في خاركيف والهدف تحقيق منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 20 إلى 30 كيلو مترًا إضافية للمنطقة الموجودة حاليًا، يعني نحن نتحدث عن 40 كيلو مترًا في خاركيف ما يعني الوصول لمركزها".
ويتابع أن "الهدف من المنطقة العازلة هو إيقاف الضربات الأوكرانية التي تستهدف الأراضي الروسية انطلاقًا من خاركيف لذلك هذه المنطقة العازلة ستمتد طالما الاستهدافات مستمرة، وقد أتمت تقريبًا القوات الروسية مهمة الـ 10 كيلو مترات ويبدو أنها لم تردع كييف لذلك المرحلة الثانية سنتحدث عن 40 كيلو مترًا والتي تليها قد تشمل كل خاركيف".
ويشير الباحث إلى أن "العمل على المنطقة العازلة سيرافقه نشر أوسع للمضادات الجوية داخل مقاطعة بيلغورود التي تستهدفها أوكرانيا من خاركيف، فكييف باتت تستهدف المقاطعة الروسية بشكل يومي ولا بد من حمايتها بشكل أكبر".
وحول تبعات هذا القرار على روسيا وإزعاج الغرب أكثر يؤكد ماميتشيف أن "روسيا تعيش حالة حرب الآن وعمليتها العسكرية مستمرة بما تراه القيادة العسكرية للبلاد مناسبًا سواء انزعج الغرب أم لم ينزعج، فمن يتم استهدافه هي الأراضي الروسية ومن واجب الجيش حماية حدود البلاد حتى لو امتدت المنطقة العازلة لوسط كييف".
وخلص إلى القول إن "الحل الموجود أمام كييف هو حل وحيد، التوقف عن استهداف المقاطعات الروسية حتى تكتفي روسيا بمنطقتها العازلة وإلا فهي تمهد الطريق أمام الجيش الروسي للتوغل أكثر".
أشهر طويلة من القتال
وحول المدة التي تحتاجها القوات الروسية لتوسيع المنطقة العازلة بما يحمي الأراضي الروسية يوضح الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كيريل جافريلكو، في حديثه لـ"إرم نيوز" أنه "لفرض منطقة عازلة عمقها 40 كيلو مترًا تقريبًا نحن نتحدث عن أشهر طويلة من القتال وتتطلب تحشيدات عسكرية ضخمة".
ويتابع "خلال المرحلة الأولى من القتال على محور خاركيف توضح لنا أن التحصينات الأوكرانية داخل هذه المقاطعة ضعيفة وعملية ترميمها بحاجة لوقت طويل، لذلك أتوقع أن الأمر بحاجة لأشهر وليس لسنوات للوصول إلى مركز خاركيف التي تعتبر ثاني أكبر مقاطعة في أوكرانيا بعد كييف".
ويشير جافريلكو إلى أن "الجيش الروسي سيحتاج إلى 150 ألف جندي تقريبًا لهذه المعركة وهذا العدد موجود فعليًا ولن تضطر روسيا لاستقدام أي كتيبة من جبهات أخرى، لكن على الجانب الآخر فالأمر مختلف".
ويوضح في هذا الصدد أن "أوكرانيا هي من تحتاج لاستقدام قوات أكبر لصد الهجوم الروسي، لذلك سنرى خللًا في تواجد القوات الأوكرانية على جبهات أخرى، وكييف أمام معادلة إما سحب قوات من الجبهات وتهديدها بالانهيار لحماية خاركيف، وإما إهمال خاركيف وتحويلها لهدف سهل للقوات الروسية وهذا سيتوضح خلال الفترة المقبلة".