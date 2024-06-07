إيران تمنع مرشحي الرئاسة من نشر صورهم مع الخميني وخامنئي

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الخميس، منع المرشحن لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، من نشر صورهم المشتركة مع الخميني والمرشد الأعلى علي خامنئي.

يأتي ذلك في إطار معايير جديدة فرضتها لجنة الانتخابات على المرشحين للانتخابات خلال حملاتهم الدعائية.

وقالت اللجنة، في بيان لها: "يمنع استخدام الصور المشتركة مع الخميني وخامنئي ويجب ألا تخرج البرامج أو الوعود الانتخابية عن إطار الدستور".

وحسب البيان، "يحظر التعبير عن محتوى يتعارض مع سياسات القيادة المعلنة، ويجب على المرشحين تقديم أفلامهم الوثائقية الإذاعية والتلفزيونية للمراجعة قبل 48 ساعة من بثها عبر القنوات الرسمية".

ومن المقرر أن تشهد إيران إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 من يونيو/حزيران الجاري، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 آيار/مايو الماضي، جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غرب إيران.