الجيش الإسرائيلي: الوضع في البلاد خارج نطاق السيطرة الكاملة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يزال يخوض قتالا مع حركة حماس في بعض المناطق بجنوب إسرائيل حتى الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينتش) وإن الوضع في البلاد لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة.

وأضاف المتحدث في إفادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن العدد الكبير من المدنيين والعسكريين الذين أخذتهم حماس كرهائن في الهجوم المباغت اليوم السبت، على بلدات إسرائيلية قريبة من غزة سيشكل مع ما ستفعله إسرائيل ضد حماس مستقبل هذه الحرب.