لماذا أخفق "الناتو" في إقرار أولى خططه الدفاعية منذ الحرب الباردة؟

لم يتمكن وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، من التوصل إلى اتفاق على خطط جديدة بشأن رد فعل الحلف على أي هجوم روسي، بينما ألقى دبلوماسي مسؤولية هذا الإخفاق على تركيا.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، إن الوزراء راجعوا الخطط، وهي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، في اجتماع استمر يومين في بروكسل واقتربوا من الموافقة عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسي الذي لم تذكر اسمه قوله: "إن تركيا منعت إقرار الخطط بسبب الصياغة المتعلقة ببعض المواقع الجغرافية، ومن بينها قبرص".

وأضاف الدبلوماسي أنها "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى حل قبل انعقاد قمة الحلف في فيلنيوس في منتصف يوليو/ تموز المقبل".

وقال مسؤول أمريكي كبير: "بينما لم تتم الموافقة رسميا على الخطط الإقليمية، فإننا نتوقع أن تكون تلك الخطط جزءا من سلسلة الأهداف القابلة للتحقيق في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في يوليو/ تموز".