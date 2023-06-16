لماذا أخفق "الناتو" في إقرار أولى خططه الدفاعية منذ الحرب الباردة؟
لم يتمكن وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، من التوصل إلى اتفاق على خطط جديدة بشأن رد فعل الحلف على أي هجوم روسي، بينما ألقى دبلوماسي مسؤولية هذا الإخفاق على تركيا.
وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، إن الوزراء راجعوا الخطط، وهي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، في اجتماع استمر يومين في بروكسل واقتربوا من الموافقة عليها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسي الذي لم تذكر اسمه قوله: "إن تركيا منعت إقرار الخطط بسبب الصياغة المتعلقة ببعض المواقع الجغرافية، ومن بينها قبرص".
وأضاف الدبلوماسي أنها "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى حل قبل انعقاد قمة الحلف في فيلنيوس في منتصف يوليو/ تموز المقبل".
وقال مسؤول أمريكي كبير: "بينما لم تتم الموافقة رسميا على الخطط الإقليمية، فإننا نتوقع أن تكون تلك الخطط جزءا من سلسلة الأهداف القابلة للتحقيق في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في يوليو/ تموز".
وتضم ما تسمى بالخطط الإقليمية آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية التي تشرح بالتفصيل كيف يرد الحلف حال وقوع هجوم روسي، وصياغتها تشكل تحولا جذريا.
ولم ير الحلف ما يستدعي وضع خطط دفاعية شاملة على مدى عقود، إذ خاض حروبا محدودة في أفغانستان والعراق، وكان يشعر بالثقة في أن روسيا لم تعد تشكل تهديدا وجوديا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
لكن الحرب الأوكرانية، وهي الأكثر دموية في أوروبا منذ 1945، دفعت الحلف إلى التحذير من مغبة عدم وجود كل الخطط اللازمة قبل اندلاع أي صراع محتمل مع خصم مثل موسكو.