صدامات واعتقالات خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في بريطانيا

نشبت صدامات جديدة، اليوم السبت، خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في بريطانيا، وأوقفت الشرطة عددا من المتظاهرين، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".

وتجمّع المتظاهرون المطالبون بحملة "هجرة عكسية جماعية"، وفي مواجهتهم مجموعة من الناشطين المناهضين للعنصرية، في وسط مدينة مانشستر في شمال غرب إنقلترا، خلال مسيرة نظمها حزب "بريطانيا أولا" اليميني المتطرف.

أخبار ذات علاقة توقف مطارات بريطانيا جراء عطل في المراقبة الجوية

وفي لندن، تجمع متظاهرون وآخرون مضادون لهم أمام فندق يؤوي طالبي لجوء في وسط المدينة، كما حدث في تظاهرات سابقة شهد بعضها أعمال عنف.

وفي مانشستر، تصادمت المجموعتان لفترة وجيزة في بداية الاحتجاج قبل أن تفرقهما الشرطة، بينما وقعت في لندن، صدامات مماثلة خارج فندق حي باربيكان قبل أن تتدخل الشرطة.

وقالت شرطة لندن على منصة إكس إن عناصرها أخلوا تقاطعا تجمع فيه المتظاهرون المضادون.

وأضافت أنه "تم توقيف 9 أشخاص حتى الآن، 7 منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام".