مخاوف أوكرانية مع بدء مناورات عسكرية بين موسكو ومينسك

وأعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، أن الحليفتين ستجريان مناورات جوية في الفترة من 16 يناير/ كانون الثاني إلى أول فبراير/ شباط باستخدام جميع المطارات العسكرية في روسيا البيضاء، وأنهما بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة تشمل "لواء فرعيا مميكنا" اليوم الاثنين.

وتقول مينسك إن المناورات الجوية دفاعية وإنها لن تدخل الحرب.

وقال بافيل مورافيكو، النائب الأول للأمين العام لمجلس الأمن في روسيا البيضاء، في منشور على حساب وزارة الدفاع على تيليغرام، أمس الأحد: "نواصل ضبط النفس والصبر مع الحذر".

وقال مورافيكو إن الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد مع أوكرانيا "ليس هادئا للغاية"، وإن أوكرانيا "تستفز" روسيا البيضاء.

وأضاف: "نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".