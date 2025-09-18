الحرس الثوري الإيراني يجري اختبارا على "صاروخ متقدم" (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، مساء الخميس، بتنفيذ "اختبار ناجح" لصاروخ متقدّم في محافظة سمنان شمال شرقي إيران.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري صوراً توثّق التجربة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس قبيل تفعيل ما يُعرف بآلية سناب باك" (آلية الزناد) من قبل بعض الأطراف الغربية، ضد إيران.

وفي السياق، ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى إسرائيل، والتي حذّر فيها من "تهديد البرنامج الصاروخي الإيراني لأوروبا والغرب".

وقال بقائي الأربعاء، إن "ماركو روبیو تكلّم بلا جدوى".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا يحق لها التدخل في قدرات إيران الدفاعية، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية "ستواصل الاعتماد على نفسها والوقوف في وجه الأطماع والاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية".

كما شدّد على أن أمريكا وإسرائيل لا ترغبان بالسلام والاستقرار في المنطقة، بل تعملان على "جرّها إلى حروب لا تنتهي".