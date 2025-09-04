15 قتيلا بغارة جوية على مخبأ لمتشددين في نيجيريا

قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية اليوم الخميس إن القوات قتلت أكثر من 15 من مقاتلي الجماعات المتشددة في غارة جوية على مخبأ لهم في غابة سامبيسا بولاية بورنو في شمال شرقي البلاد.

وتواجه نيجيريا منذ 16 عاما تمردا لمسلحين في الشمال الشرقي تقوده جماعة بوكو حرام وفرعها تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا؛ ما تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وعمليات نزوح وأزمة إنسانية متفاقمة.

وقال الضابط الجوي إيهيمن إجودام إن العملية التي نفذتها القوات في الثالث من سبتمبر أيلول استهدفت مقاتلين وقياديين على صلة بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الغارة جاءت بعد معلومات مخابرات وعمليات رصد أكدت وجود نشاط لمسلحين في المنطقة.

وأضاف أن الغارة الجوية دمرت منشآت رئيسة كان يستخدمها المتمردون. ولم يذكر اسم الجماعة، لكن منطقة سامبيسا معروفة بأنها مركز لجماعة بوكو حرام وتنظيم داعش-ولاية غرب أفريقيا.

وقالت القوات الجوية النيجيرية إنها قتلت 592 متمردا مسلحا في بورنو خلال الأشهر الثمانية الماضية بعد تكثيف الضربات الجوية في المنطقة.