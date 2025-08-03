اصابة امرأة واحتراق منازل إثر هجوم بمسيرات أوكرانية جنوبي روسيا

أعلن حاكم منطقة فورونيغ اليوم الأحد إن امرأة أصيبت في ساقها جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة في جنوبي روسيا.

وقال الحاكم ألكسندر جوسيف إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال النيران في عدد من المنازل والمرافق بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة.

وكتب جوسيف على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المنطقة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال جوسيف في المنشور، في وقت مبكر من اليوم الأحد: "لا يزال التهديد بشن المزيد من الهجمات بطائرات مسيرة قائما".

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في هجماتهم في الحرب التي بدأتها روسيا بعملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.