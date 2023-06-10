روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ 18 هجوماً على دونيتسك خلال 24 ساعة

شهدت مدينة دونيتسك، جنوب شرق أوكرانيا، خلال الساعات الماضية، معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، شنت القوات الأوكرانية 18 هجومًا على أراضي دونيتسك خلال 24 ساعة، بإطلاق 124 قذيفة مختلفة.

وقبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالات أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قواتها أحبطت جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك.

وقالت الوزارة الروسية، إن قواتها دمرت 8 دبابات ليوبارد في منطقة دونيتسك، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضخمة.

وتستعد أوكرانيا منذ أشهر لشن هجوم مضاد على القوات الروسية.

وتسيطر روسيا حاليا على ما لا يقل عن 18% من الأراضي المعترف بها دوليا على أنها أراضٍ أوكرانية، وتصف 4 مناطق في أوكرانيا بأنها أراضٍ روسية.