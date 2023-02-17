لبنان.. 7 قتلى في مواجهات مسلحة بقرية "حول تعلا"

وأشارت صحف ومواقع إخبارية إلى أن الجيش نفذ عملية مداهمة مفاجئة في قرية "حول تعلا" قرب مدينة بعلبك التاريخية في منطقة البقاع اللبناني الخميس، بحثا عن مهربي أسلحة ومخدرات الذي فتحوا النار على الجنود داخل القرية البالغ عدد سكانها نحو 6000 نسمة.

وذكرت التقارير، أن قوت الجيش استهدفت إلقاء القبض على عدد من المهربين والمجرمين من آل المصري في القرية، مشيرة إلى أنه تم تطويق البلدة لمنع فرار المطلوبين.

وقال تقرير نشره موقع "المدن" إن "هذه العملية التّي استهلها الجيش بمداهمات عدّة أدت إلى اشتباكات مسلّحة بين بعض أهالي البلدة وعناصر الجيش، وقد استقدم الأخيرة تعزيزات أمنية إزاء تفاقم هذه الاشتباكات أمس".