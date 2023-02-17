لبنان.. 7 قتلى في مواجهات مسلحة بقرية "حول تعلا"
أفادت وسائل إعلام لبنانية يوم الجمعة، أن 7 قتلى بما فيهم 3 جنود سقطوا خلال الاشتباكات بين الجيش وتجار مخدرات وأسلحة في قرية شرق البلاد، يوم الخميس.
وأشارت صحف ومواقع إخبارية إلى أن الجيش نفذ عملية مداهمة مفاجئة في قرية "حول تعلا" قرب مدينة بعلبك التاريخية في منطقة البقاع اللبناني الخميس، بحثا عن مهربي أسلحة ومخدرات الذي فتحوا النار على الجنود داخل القرية البالغ عدد سكانها نحو 6000 نسمة.
وذكرت التقارير، أن قوت الجيش استهدفت إلقاء القبض على عدد من المهربين والمجرمين من آل المصري في القرية، مشيرة إلى أنه تم تطويق البلدة لمنع فرار المطلوبين.
وقال تقرير نشره موقع "المدن" إن "هذه العملية التّي استهلها الجيش بمداهمات عدّة أدت إلى اشتباكات مسلّحة بين بعض أهالي البلدة وعناصر الجيش، وقد استقدم الأخيرة تعزيزات أمنية إزاء تفاقم هذه الاشتباكات أمس".
ولفتت إلى أن العملية التي استخدم فيها السلاح الخفيف والمتوسط جاءت بعد تبلغ مديرية المخابرات بتواجد مطلوبين هاربين من العدالة في البلدة من آل المصري، وأنه عند حضور الجيش في الصباح، سارع أهالي البلدة المتورطون بعدد كبير منهم، إلى مقاومة الجيش بإطلاق النيران على الآليات والعناصر، فردّ الجيش بالمثل.
وأفادت التقارير، أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 جنود من الجيش و3 مطلوبين من آل المصري وهم حسين وحيدر وملحم إضافة إلى شخص من الجنسية السورية، مضيفة أن الاشتباكات توقفت مساء الخميس، وأسفرت أيضا عن اعتقال 9 مطلوبين بتهم تهريب المخدرات والسلاح فيما لاذ آخرون بالفرار.