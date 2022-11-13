بايدن يقول إن الانتخابات عززت وضعه السياسي قبل لقائه نظيره الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن النجاح غير المتوقّع للديمقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وصرّح بايدن في "بنوم بنه" حيث يلتقي عددًا من الزعماء في إطار قمّة "آسيان" بأنّه بات في موقع "أقوى".

وأضاف بعد فوز حقّقه الديمقراطيّون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي: "أشعر أنّني بحال جيّدة وأتطلّع إلى العامين المقبلين".

وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلِن فوز السناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لقنوات تلفزيونية أمريكية.

وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديمقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100؛ ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي ما يتعلّق بلقائه نظيره الصيني، قال بايدن "أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني"، مضيفًا أنّهما دائمًا ما كانا يُجريان "محادثات صريحة".

ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، لكنّ الاثنين سيتقابلان وجهًا لوجه للمرّة الأولى منذ تسلّم بايدن منصب الرئاسة.

وقال بايدن: "لدينا القليل جدًّا من سوء الفهم. علينا فقط تحديد الخطوط الحُمر".

وذكر البيت الأبيض أنّ بايدن اتّصل بكاثرين كورتيز ماستو لتهنئتها، وتحدث أيضا مع تشاك شومر، زعيم الغالبيّة الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

وأشار الرئيس إلى أنّ الاهتمام مُنصبٌّ الآن على جورجيا. ولا يزال بإمكان الديمقراطيّين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في الـ6 من كانون الأول/ديسمبر.