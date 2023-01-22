محققون يصادرون المزيد من الوثائق السرية من منزل بايدن

قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن محققين من وزارة العدل صادروا أكثر من ستة وثائق إضافية، بعضها سري، في مقر إقامة بايدن في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، يوم الجمعة بعد إجراء بحث استمر 13 ساعة في المنزل.

وأضاف بوب باور في بيان نشرته صحيفة نيويورك تايمز، إن سة وثائق ذات علامات سرية -منها عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ وأخرى عندما كان نائبا للرئيس- تم أخذها من قبل المحققين، إلى جانب المواد المحيطة.

وأضاف باور أن المحققين أخذوا أيضًا "ملاحظات مكتوبة بخط اليد شخصيًا" للسيد بايدن منذ أن كان نائبًا للرئيس.