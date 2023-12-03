هل تؤسس روسيا فيلقا أفريقيا لتعزيز نفوذها في "القارة السمراء"؟

أثارت التقارير المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن اعتزام روسيا تشكيل فيلق أفريقي تكهنات واسعة حول مدى جدية هذه الخطوة وأهدافها، وسط شكوك بشأن إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وذكرت تقارير غربية أن روسيا تعتزم إنشاء فيلق أفريقي، في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز نفوذها في القارة التي تتمتع بثروات هائلة لكنها محل تنازع بين القوى الدولية عليها.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن "هذا الفيلق الأفريقي الروسي، وفقاً للخارجية، سيتعين عليه إجراء عمليات عسكرية واسعة النطاق في القارة الأفريقية لمواجهة النفوذ الغربي".

في السياق ذاته، كشف معهد دراسة الحرب الأمريكي في نشرة صادرة عنه أن "وزارة الدفاع الروسية بدأت التجنيد العام للفيلق الأفريقي؛ بهدف دمجه مع عمليات مجموعة فاغنر في القارة".

ولم تكشف المصادر المذكورة عن عدد القوات التي سيتكون منها هذا الفيلق أو الدمج المحتمل مع عناصر مجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تتواجد في مالي وبوركينافاسو، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، الجمعة، بزيادة عدد القوات الروسية 15%.

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إن "روسيا تدرس منذ فترة هذا الخيار؛ لأن وجودها في القارة الأفريقية أصبح حقيقة، ولعل رفع علم فاغنر مؤخرا على قلعة كيدال كان اختبارا لردة فعل الغرب الذي لم يحرك ساكنا، وبالتالي فإن هذه الخطوة شجعت الكرملين على المضي قدما في هذا المشروع".

وأضاف كايتا، لـ "إرم نيوز"، أن "المشكلة التي قد يواجهها الكرملين تتعلق بمدى استعداد حلفائه الأفارقة لدعم مشروعه؛ لأن هناك وجوها قد لا تساعده خوفا على أهدافها وطموحاتها السياسية، أو مواجهة المزيد من العقوبات الغربية".