إسرائيل تعيد فتح معبر "كرم أبوسالم" لاستئناف الصادرات من غزة‎

ذكرت مصادر فلسطينية من قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح معبر "كرم أبوسالم" أمام حركة البضائع الفلسطينية، بعد إغلاقه لعدة أيام.

واستؤنفت الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، بعد إغلاق المعبر نحو أسبوع على خلفية محاولة تهريب "متفجرات"، بحسب رواية إسرائيلية.

وأوضح مسؤول فلسطيني في المعبر لوكالة "فرانس برس" أنه "تمّ صباح اليوم استئناف التصدير من قطاع غزة إلى الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج".

وأضاف المسؤول، أن "عددًا من الشاحنات إحداها محملة بملابس جاهزة وأخرى محملة بحديد الخردة، دخلت إلى المعبر في ساعة مبكرة من صباح اليوم باتجاه الجانب الإسرائيلي".

وكانت السلطات الإسرائيلية التي تفرض حصارًا على القطاع منذ العام 2007، أعلنت الإثنين أنّها علّقت كل صادرات البضائع من القطاع بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن الجيش عثر عند معبر كرم أبو سالم "على كيلوغرامات عدّة من المتفجرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاث شاحنات".

وأوضحت أن "الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع".