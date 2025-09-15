مسيّرات وقناصة وشرطة الخيالة.. استنفار واسع في لندن لحماية ترامب

تستعد السلطات في بريطانيا لأكبر عملية أمنية وقائية منذ تتويج الملك تشارلز الثالث عام 2023 بمناسبة زيارة الدولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حيث نشرت طائرات بدون طيار وقناصة وشرطة الخيالة وفرق القوارب في نهر التيمز.

في حين تتطلب أي زيارة يقوم بها رئيس دولة أجنبية إلى بريطانيا استعدادات شرطية كبيرة، قال خبراء إن إطلاق النار المميت على تشارلي كيرك في ولاية يوتا، فضلاً عن محاولة ترامب العام الماضي، قد أدى إلى تكثيف النظر في التهديدات المحتملة.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى لندن مساء الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى قلعة وندسور، غربي لندن، لحضور سلسلة من الفعاليات مع العائلة المالكة يوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن سيمون مورجان، ضابط حماية العائلة المالكة السابق في شرطة العاصمة، أن مقتل كيرك من شأنه أن يدفع المسؤولين الذين يخططون للعملية إلى "مضاعفة" الجهود لضمان عدم ترك أي موضع "يمكن إطلاق النار فيه" مفتوحاً.

وأضاف مورغان، الذي عمل ضابطاً في قسم الأسلحة النارية في شرطة العاصمة لأكثر من عقد من الزمان، وتولى حماية العائلة المالكة من 2006 إلى 2013، ويدير الآن شركة أمن خاصة: "سيسعون للسيطرة على جميع جوانب المكان، براً وجواً".

كما لفت إلى أن السلطات البريطانية ستُعيد تقييم النقاط المهمة جميعها للتأكد من تغطيتها، ومن عدم وجود فجوات، وقال: "لا مبانٍ، ولا أسطح، ولا مخارج حرائق حيث يمكن لأي شخص الحصول على خط رؤية".

ويتم إرسال أفراد من الشرطة المسلحة من مختلف أنحاء إنجلترا وويلز، حيث يُسمح لـ 4% فقط من الضباط بحمل الأسلحة النارية، إلى لندن وويندسور لتعزيز صفوف القوات المحلية خلال الرحلة التي تستمر ثلاثة أيام.

وقال مورغان إن قناصة الشرطة "سيتخذون الأرض المرتفعة"، وسيستخدمون مواقعهم لمراقبة الرئيس والعائلة المالكة البريطانية والسياسيين وكبار الشخصيات المجتمعين.

كما سيتم تقييد المجال الجوي فوق المدينة طوال مدة الزيارة، مع تطبيق أمر قانوني باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر تابعة للشرطة.

طبقات أمنية

وقال كبير المفتشين ماثيو ويلكنسون، الضابط المسؤول عن حماية المجال الجوي، في مقابلة: "لدينا عملية أمنية واسعة النطاق، لكنها تتكون من طبقات أمنية متعددة ومختلفة".

وأضاف: "سترى ضباطاً يرتدون الزي الرسمي على الأرض. سيكون لديك ضباط استجابة مسلحون، وأفراد من حماية المجال الجوي، ووحدات بحرية تغطي نهر التيمز".

ووفق ويلكنسون فإن العديد من التكتيكات الأمنية المستخدمة ستكون مرئية للغاية، ولكن البعض الآخر سيكون "سرياً للغاية"، ويشمل ذلك ضباطاً مسلحين متخصصين، سيحمون ترامب والعائلة المالكة البريطانية والسياسيين، إضافة إلى دوريات الحشود المتوقع أن تتجمع لحضور موكب العربة يوم الأربعاء.

تُعدّ قوانين الأسلحة في بريطانيا من بين الأكثر صرامة في العالم، إذ يجب على الراغبين في امتلاك أسلحة نارية لأغراض مشروعة، كالزراعة والرياضة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الشرطة واجتياز سلسلة من عمليات التدقيق التي شُدّدت هذا العام.

وسيسافر أعضاء من جهاز الخدمة السرية وفريق الأمن الشخصي لترامب مع الرئيس، وسيحضرون موكبهم الخاص، بما في ذلك سيارة الليموزين الرئاسية المدرعة المعروفة باسم "الوحش".

وقال مورغان إنه من الشائع أن تتقدم وزارة الخارجية الأمريكية بطلبات إلى الحكومة البريطانية للسماح لعدد محدود من الضباط الأمريكيين بحمل الأسلحة النارية.

فيما أكد الرقيب دان هاتفيلد، قائد الأسلحة النارية العملياتي للزيارة الرسمية، أن الشرطة البريطانية تتمتع بعلاقة "متينة وفعّالة" مع نظيرتها الأمريكية، وقد خططت "لأي طارئ".