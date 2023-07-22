انفجار مستودع ذخيرة في "القرم" جراء هجوم أوكراني (فيديو)

أسفر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، اليوم السبت، عن انفجار مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ العام 2014.

ودفع الهجوم السلطات لإجلاء جميع الأشخاص في محيط 5 كيلومترات من المستودع، وعُلقت لفترة وجيزة حركة المرور على الجسر الذي يربط بين شبه الجزيرة وروسيا.

وذكر الحاكم "سيرجي أكسينوف" أن انفجارًا وقع في المستودع في منطقة كراسنوفارديسكي، وسط شبه جزيرة القرم، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

واتهم "أكسينوف" أوكرانيا بشن الهجوم بطائرة مسيَّرة، في حين لم تعلّق كييف على الفور على الأمر.

وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر سحابة ضخمة من الدخان عقب الاستهداف.