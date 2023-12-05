موضوع حساس.. المعلمون الأمريكيون قلقون من مقترح تدريس المحرقة

أثار اقتراح في ولاية ماين، وهي ولاية تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، لإدخال دروس حول الإبادة الجماعية وتحسين النسل والمحرقة اليهودية في مناهج العلوم في المدارس الإعدادية، الشكوك بين المعلمين وأنصار العلوم.

بحسب موقع "abc news"، تهدف المبادرة إلى تحديث المعايير التي تم إساءة استخدامها عبر التاريخ، مثل القمع والإبادة، ومن ثم فهم أوسع للآثار الاجتماعية في التعليم العلمي.

ومع ذلك، واجهت التحديثات المقترحة مقاومة من المعلمين، الذين أكدوا أن إدراج مثل هذه المواد الحساسة في مناهج العلوم قد يحول الانتباه عن المبادئ العلمية الأساسية، وربما يضر بجودة تعليم العلوم، وهو ما سلط الضوء على المخاوف بشأن مدى استعداد المعلمين للتعامل مع المواضيع الحساسة والمعقدة المقترحة.

وأضاف التقرير أن هذه التحديثات المقترحة في ولاية ماين، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، تتناقض مع المناقشات في الولايات الأكثر محافظة، حيث تركزت الخلافات على تدريس موضوعات مثل تغير المناخ، وتاريخ الولايات المتحدة وتطورها في السنوات الأخيرة.

وحذّرت رابطة معلمي العلوم في ولاية ماين عن مخاوفها من أن نقص التدريب المهني للمعلمين، قد يؤدي إلى تقويض تعليم العلوم. وأكدت تونيا برنتيس، رئيسة الرابطة، أن إدخال موضوعات اجتماعية وتاريخية معقدة على مستوى المدارس الإعدادية قد يفوق الاستعداد التنموي للطلاب في التعامل مع مثل هذه المفاهيم بشكل فعال.

ووصفت أليسون ميلر، المدرسة المساعدة في كلية بودوين والتي شاركت في اللجنة التوجيهية الحكومية للمعايير العلمية، الاقتراحات بأنها "مضللة"، مشددة على أن طلب المعلمين بتدريس مواضيع شاقة مثل الإبادة الجماعية والعنصرية دون توفير تدريب على السياق والتفاصيل الدقيقة اللازمة لمناقشة موضوع ذي أهمية كبيرة، يعد طلبًا لهم بالتعامل مع هذه القضايا بشكل سطحي.