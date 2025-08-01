توافق بين واشنطن وسيول على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أكد دبلوماسيون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التزام واشنطن وسيول بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية والتقيد بالتطبيق التام للعقوبات المفروضة عليها.

وعقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس، أول محادثات بينهما منذ تولي إدارة الرئيس لي جيه ميونغ مهامها الشهر الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه سيول وواشنطن سلسلة من القضايا المتعلقة بالتعاون، بما في ذلك التحضيرات لعقد قمة بين لي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وجاء اجتماع الوزيرين بعد يوم واحد فقط من إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية، قائلا إن قمته مع الرئيس لي ستعقد في البيت الأبيض في غضون أسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان: "أكد روبيو وجو مجددا التزامهما الحازم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل، والتنفيذ الكامل للعقوبات الدولية، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء تعاون كوريا الشمالية العسكري المتزايد مع روسيا".