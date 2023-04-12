عودة الحياة إلى طبيعتها بعد احتجاجات دامية بإقليم أمهرة الإثيوبي

فتحت المتاجر أبوابها من جديد واستؤنفت الحركة المرورية في المراكز الحضرية بإقليم أمهرة الإثيوبي، اليوم الأربعاء، بعد ستة أيام من الاحتجاجات العنيفة على تعديل مزمع للقوات المحلية.

ولقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم خلال المظاهرات التي تمثل تحديا أمنيا جديدا أمام حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، في أعقاب حرب استمرت عامين في إقليم تيغراي المجاور وانتهت بهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال محتجون إن إعادة الدمج المزمعة لقوات أمهرة الخاصة في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية والجيش الوطني ستجعل الإقليم عرضة للهجمات من الأقاليم الأخرى في الدولة المنقسمة عرقيا، وقال رئيس الوزراء إن "الخطوة اتُخذت من أجل الوحدة الوطنية".

وقاتلت قوات أمهرة مع قوات آبي ضد قوات تيغراي خلال الصراع المدمر الذي تسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير البنية التحتية وتفاقم الجوع.