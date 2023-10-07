إدانة 145 ضابط شرطة بريطانيًا منذ مقتل "سارة إيفيرارد"

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن العديد من الجرائم والاعتداءات التي ارتكبها عناصر في الشرطة البريطانية ذهبت دون أن تتم معاقبة أصحابها، وإن بعض هذه القضايا شهدت قيام عناصر الشرطة بترهيب الضحايا واستغلال مناصبهم للإفلات من العقاب.

وأضافت الصحيفة أن عددًا من "الضباط المارقين" في الشرطة تمت إدانتهم، وتمت إقالة الكثير منهم، أو استقالوا من مناصبهم.

وأكدت أنه تمت إدانة العشرات من الضباط العاملين في الشرطة البريطانية بارتكاب جرائم خطيرة منذ مارس/آذار عام 2021، مشيرة إلى أن 145 ضابطًا أدينوا بارتكاب جرائم في إنجلترا وويلز، فيما لم تتم إدانة تسعة آخرين.

وتشمل القائمة، بحسب الصحيفة، ضباطًا من قوات الشرطة الخاصة بحماية المواقع النووية البريطانية، وشرطة وزارة الدفاع البريطانية، مشيرة إلى أنه ربما يكون هناك المزيد لأن جهاز الشرطة والمدعين العامين يقولون إنهم لا يجمعون قائمة بأسماء الضباط المدانين، لذا لا يوجد سجل رسمي حيال ذلك.