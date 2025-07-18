محتجون يرفضون ترشيح نيك آدامز سفيرًا لأمريكا في ماليزيا

احتشد عشرات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في كوالالمبور الجمعة للاحتجاج على اقتراح تعيين الكاتب والخبير السياسي نيك آدامز سفيرًا للولايات المتحدة لدى ماليزيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ترشيح آدامز لمنصب السفير الأمريكي لدى ماليزيا، بحسب وكالة "رويترز".

ونجح آدامز، وهو أمريكي من أصل أسترالي، في بناء شخصية جريئة على وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمًا صورة "الذكر المسيطر" للتأثير في القضايا الثقافية واستقطاب الجمهور الذي يتألف في الغالب من الشبان.

بيد أن منشوراته التي تنتقد الإسلام بشدة وتدعم الحرب الإسرائيلية على غزة أثارت غضب المسلمين في ماليزيا، ما أدى إلى تنظيم احتجاج نادر اعتراضًا على تعيينه في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حرج بالنسبة لماليزيا، التي أمامها مهلة حتى الأول من أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 25 % على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم للصحفيين اليوم الجمعة إن من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن تعيين آدامز.

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وأضاف في تصريحات مسجلة قدمها مكتبه لرويترز "في الوقت ذاته: "سنعمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربط ماليزيا والولايات المتحدة".

ولم ترد السفارة الأمريكية ولا مكتب آدامز على طلبات للتعليق.