وصفه لابيد بـ"الحدث التاريخي".. أذربيجان تقرر فتح سفارة في إسرائيل

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بقرار أذربيجان فتح سفارة لها في تل أبيب، مشيرا إلى أنها ستكون "السفارة الأولى في إسرائيل لدولة فيها الأغلبية والحكم للشيعة".

وقال لابيد، في بيان نشره مكتبه على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك: "أذربيجان هي شريكة هامة لإسرائيل ووطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

وأضاف لابيد أن "القرار بفتح السفارة يعكس عمق العلاقات بين الدولتين، وهذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي".

ومضى قائلًا: "أشكر الرئيس إلهام علييف وأبارك للشعب الأذري الذي سيحظى بأن يكون ممثلا لأول مرة الآن في دولة إسرائيل"، واصفاً قرار أذربيجان بـ"الحدث التاريخي".