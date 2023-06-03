واشنطن وطوكيو وسيول تريد تقاسم معطيات التحذيرات من الصواريخ بحلول نهاية العام

وكثفت بيونغ يانغ تطويرها العسكري منذ فشل الجهود الدبلوماسية في 2019. وأجرت عددا من اختبارات الأسلحة المحظورة ومنها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

والعام الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن وضع بلاده بوصفها "قوة نووية" هو أمر "لا رجوع عنه"، ودعا إلى زيادة "كبيرة" في إنتاج الأسلحة ومنها أسلحة نووية تكتيكية.