زيلينسكي يصف رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمر "السخيف"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه لأمر سخيف أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن ذلك يكشف عن "إفلاس تام" للمؤسسة الدولية.

وتولت روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن، الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري، وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير/شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.