زيلينسكي يصف رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمر "السخيف"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه لأمر سخيف أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن ذلك يكشف عن "إفلاس تام" للمؤسسة الدولية.
وتولت روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن، الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري، وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير/شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في المساء عبر الاتصال المرئي: "للأسف، لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة" مضيفا أن "قصفا روسيا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر الجمعة، في الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة، من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات".
واعتبر زيلينسكي أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات العالمية ومنها مجلس الأمن، وقال إنه "من الواضح أن الإصلاح ضروري لمنع أي دولة إرهابية، وأي دولة أخرى تريد أن تكون إرهابية، من تدمير السلام"، حسب تعبيره.