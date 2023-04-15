انفجار يستهدف رئيس الوزراء الياباني
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما يوم السبت.
وبحسب التقارير، كان من المقرر أن يلقي كيشيدا خطابًا يدعم فيه مرشح مجلس النواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي كان يخوض انتخابات فرعية.
عندما بدأ كيشيدا يتحدث، تم إلقاء ما يشبه الأنبوب على المكان، تلاه انفجار قوي.
وأظهرت لقطات فيديو أشخاصًا يركضون بحثًا عن مأوى، بينما كان ضباط الشرطة يسيطرون على رجل في مكان الحادث.
تم إخلاء كيشيدا فور وقوع الانفجار، ورفضت إدارة الشرطة في واكاياما التعليق على الحادث.
تجري حاليًا حملة الانتخابات المحلية في اليابان في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لـ CNN ، قال أحد أعضاء مجلس المدينة الذي كان حاضرًا، طار "جسم أسطواني فضي على بعد مترين تقريبًا أمامي" قبل وقوع الانفجار.
كما رأى شاهد آخر "أسطوانة فضية" ، "أُلقيت ثم أضاءت لفترة وجيزة قبل سماع ضوضاء عالية".
وينظر إلى هذا الحادث على أنه هفوة أمنية خطيرة قبل قمة G7 المقبلة في هيروشيما. ومع ذلك ، تم اعتقال شخص من قبل المسؤولين الأمنيين لرئيس الوزراء.