انفجار يستهدف رئيس الوزراء الياباني

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما يوم السبت.

وبحسب التقارير، كان من المقرر أن يلقي كيشيدا خطابًا يدعم فيه مرشح مجلس النواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي كان يخوض انتخابات فرعية.

عندما بدأ كيشيدا يتحدث، تم إلقاء ما يشبه الأنبوب على المكان، تلاه انفجار قوي.