الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يعرقلون محاولة الجمهوريين مساعدة إسرائيل دون أوكرانيا

عرقل أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مسعى نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يقدم أي مساعدات لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال السناتور الجمهوري روجر مارشال: "الوقت أمر جوهري ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".

واعترض الديمقراطيون على مشروع القانون وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتمويل أمن الحدود.

كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بتسييس الأزمة في إسرائيل، وأخروا المساعدات المقدمة لها من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجه لدائرة الإيرادات الداخلية.